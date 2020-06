El presidente Alberto Fernández consideró hoy como “un dislate jurídico de magnitud” la decisión de la justicia de Reconquista, que aceptó restituir la administración de la empresa Vicentin a sus directivos, por un plazo de 60 días, y otorgó el rol de veedores a los interventores designados por el Poder Ejecutivo. En ese sentido, apuntó que, de este modo, “no tengo otro camino más que la expropiación”.



“Son llamativas las conclusiones a las que llega el juez, con el que absolutamente discrepo. Es disparatado, es un dislate jurídico de magnitud”, destacó el jefe de Estado en declaraciones radiales.

Apuntó que sigue “buscando los caminos para que el Estado se haga cargo de la cerealera Vicentin, resuelva los problemas y tengamos una empresa que nos permita ver cómo ese mercado funciona y se desarrolla”. Añadió que “sigo diciendo que estoy dispuesto absolutamente a encontrar una solución alternativa” y manifestó que la intervención estatal de la empresa puede hacerse “por vía de concurso o por la vía de la expropiación”.

Al mismo tiempo, destacó la propuesta presentada ayer por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. “Valoro enormemente el esfuerzo de Perotti y espero que el juez nos dé la derecha”, dijo el mandatario, para quien “si no me dejan esta opción, no tengo otro camino más que la expropiación”.

En otro orden, confirmó que el lunes se reunirá con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, para “tomar una decisión” en relación al aislamiento social y obligatorio por coronavirus, ante el incremento de los casos en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

“Quedamos en vernos el lunes los 3 para tomar una decisión. Estamos en una situación muy complicada“, dijo el mandatario en declaraciones a radio El Destape, en las que agregó que los vecinos de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano “se han relajado” y pidió “volver a la disciplina del inicio” de la cuarentena.

Fernández dijo: “no me preocupa el banderazo”, en relación a la convocatoria de esta tarde, y que se trata de “gente que está confundida”. Estimó que “terminan haciéndose cargo o avalando a personas que tienen un nivel de cuestionamiento muy alto”, aludiendo así a los responsables de la empresa.

“No es que lo digo yo o Claudio Lozano (director del Banco Nación). Hay un comité de bancos internacionales y el banco mundial que pidieron en la Justicia de Nueva York una investigación para analizar el vaciamiento y lavado de dinero de Vicentin” , añadió el Presidente. “Tendría la prudencia para esperar y ver qué dicen los jueces para ver si es verdad o es mentira. Yo no hago juicio pero admitamos que hay indicios graves para sospechar que algo raro esta pasando ahí adentro”, manifestó.