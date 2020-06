En diálogo con Diego Sarco y Majo Carrascal en LU5AM600, el jefe de Estado destacó la camaradería que mantuvo con el mandatario provincial anoche durante la cena de recepción en Villa La Angostura. “A esta altura es un amigo, tenemos una mirada en común muy clara sobre la Argentina”, dijo sobre Gutiérrez y aclaró: “Venimos de partidos distintos pero pensamos la Argentina igual”.

Fernández aseguró que decidió el destino de su viaje por sugerencia del propio Gutiérrez, quien le habló de la importancia de las obras en la planta de tratamiento de líquidos cloacales y su impacto en la mejora de la calidad del lago Nahuel Huapi. Para el Presidente, es necesario pensar en una relación más amigable con el medio ambiente y que resguarde una belleza natural como la de esa región, a la que calificó de “inigualable”.

El Presidente dijo que el Movimiento Popular Neuquino (MPN) tiene una cercanía histórica con el peronismo, por lo que aseguró que cuando habla con un dirigente de ese partido siente un vínculo conceptual e ideológico similar. Sin embargo, afirmó que es necesario potenciar siempre los acuerdos en lugar de los desencuentros con los gobernadores.

En ese sentido, afirmó que no se debe postergar a las provincias que tengan gobernadores de un color político diferente al que gobierna la Nación. Recordó el caso de Formosa, donde durante el gobierno de Mauricio Macri nunca se concluyó al obra de un gasoducto que podía dotar de gas natural a toda la provincia porque el gobernador no coincidía políticamente con el ex presidente. “No se está perjudicando al gobernador sino a todos los formoseños”, declaró.

Fernández recordó que es necesario trabajar siempre en conjunto, como quedó demostrado en su vínculo con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta (PRO), para el tratamiento de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, señaló que esa coordinación debe exceder este contexto extraordinario para alcanzar todas las políticas de Estado.

Como agasajo, el gobernador se propuso asar un chivo y un cordero para el presidente Fernández, quien afirmó que estos encuentros “sin saco y sin corbata” les permiten tejer otro tipo de vínculos y darse cuenta de que ambos comparten ideas muy similares sobre lo que hay que hacer tanto en Neuquén como en el país.