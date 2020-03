Este miércoles 11 de marzo, se cumple un año del trágico accidente que dejó a Sergio Denis en estado de coma. Mientras cantaba Te llamo para despedirme, en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, el cantante de 70 años cayó en el foso de la orquesta del complejo, desde una altura de casi tres metros. En medio del asombro, varios espectadores lograron auxiliarlo mientras otros solo atinaban a filmar con sus celulares.

En grave estado, una ambulancia lo trasladó al Hospital Público Ángel C. Padilla. La directora de ese centro de salud, Olga Fernández, explicó que el artista presentaba “hematomas cerebrales, múltiples contusiones, una hemorragia, un importante edema cerebral, una fractura del hueso temporal en la cabeza y una fractura al nivel de la clavícula y el omóplato”.

El 13 de abril se decidió su traslado a Buenos Aires en un avión sanitario. Quedó internado en el Sanatorio de los Arcos, en Palermo, y fue intervenido dos veces. La primera cirugía fue en el tórax, “para evacuar un derrame pleural complejo que comprimía parte del pulmón derecho”, y la segunda en el abdomen “por un proceso infeccioso intestinal grave”, según se explicó en los partes médicos.

Semanas después el músico fue trasladado de nuevo. Esta vez, a la clínica de rehabilitación integral ALCLA, en el barrio de Núñez, el mismo centro en el que había estado internado Gustavo Cerati.

Sergio Denis está permanentemente acompañado por un círculo afectivo. Sus hijos, su ex mujer Mirta, su hermano Carlos y Nora, amiga de la familia, se turnan para estar a su lado en la clínica. Según trascendió, el cantante sigue en un estado de coma, pero abre los ojos. “Abre los ojos y nada más. No está conectado con la realidad y nadie sabe qué pasa dentro de su cerebro”, contó su hermano Carlos.

En tanto, Diego Colombo, abogado y amigo del artista contó que “su estado de salud ha cambiado favorablemente, muy poquito, pero favorablemente”. “Sigue en coma de todas maneras, pero no retrocede. Ahora lo sientan en una silla de ruedas y antes eso no se podía hacer. Abre los ojos y tiene una mirada un poquito más comprensiva. No tiene respuestas como cualquier persona sana pueda tener.Ahora siempre tiene una radio escuchando música, y ven que tiene otra respuesta. Está muy bien atendido psicofísica y psicodinámicamente. Cuando el cerebro le dé esa chispa que todos tenemos, esperamos que Sergio vuelva a ser lo que era”, agregó.

El cuerpo de Denis se mantiene algo frágil pero saludable, alimentado a través de una sonda. Los distintos especialistas lo someten a todo tipo de tratamientos, rutinas y ejercicios.

Según consignó Clarín, la familia del músico podría enfrentar un posible conflicto con la prepaga que se está haciendo cargo de su internación.

A mediados del año pasado el director del teatro Mercedes Sosa finalmente pudo tapar el foso de orquesta, extendiendo además el escenario. El proyecto se estaba gestionando desde el 2018 e incluso los materiales para realizar la obra llegaron al auditorio días después del accidente.

“No me habilita la Municipalidad. Es un tema de trámites, porque a partir del accidente me empezaron a pedir planos. Hay cumplimientos burocráticos, está todo en vías de realizarse, pero hay un tema administrativo. Dependo de los tiempos de la Municipalidad, porque corro el riesgo de que si hago algo me clausuren el teatro, antes no pasaba nada, pero hoy en día, hay que esperar a cumplimentar los papeles y en eso estamos”, había explicado Raúl Armisén administrador del lugar en mayo del 2019.