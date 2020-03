El papa Franciscoreapareció este domingo en públicopara el rezo del Angelus en la Plaza San Pedro, pero se mostró todavía afectado por el resfrío que sufre y confirmó que no participará del retiro de Cuaresma.

La tos interrumpió en al menos dos ocasiones el tradicional rezo dominical, aunque rápidamente la transmisión del Vaticano cambiaba de toma y pasaba a mostrar al público. Se notó la voz afectada del líder católico. “Desgraciadamente, un resfriado me obliga a no participar este año (en el retiro de la Cuaresma). Seguiré desde aquí las meditaciones. Me uno espiritualmente a la Curia y a todas las personas que están viviendo momentos de rezo, haciendo los ejercicios espirituales en casa”, declaró Francisco.

El pontífice, que nunca había cancelado tantas audiencias oficiales o compromisos en sus siete años de papado, había aparecido por última vez en público durante la misa del Miércoles de Ceniza, el 26 de febrero, cuando fue visto tosiendo y sonándose la nariz. Al día siguiente canceló una misa en Roma con otros sacerdotes, y el viernes no acudió a una audiencia sobre inteligencia artificial.

Desde la Santa Sede descartaron las versiones de coronaviruso de una afección pulmonar más allá del resfrío. Es que su ausencia coincide con momentos de alarma en Italia por el brote, y luego de que besara cabezas y tocara rostros y manos de los fieles en la Plaza de San Pedro.